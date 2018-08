Hof Zuiderbeek en Leystromen mikken op najaar voor start nieuwbouw in Hilvarenbeek

Goede verstandhouding

CPO Hof Zuiderbeek is een vereniging van toekomstige bewoners die samen ook opdrachtgever zijn voor de bouw van 13 leeftijdsbestendige patiowoningen. Aan de kant van de Papenstraat komt een blok van drie woningen. Aan de zuidkant van het circa 1 hectare grote terrein komt een rij met tien woningen. Daartussen wordt een groen pleintje aangelegd. Piet Versteijnen, voorzitter van de CPO: ,,Het saneren en bouwrijp maken van het terrein is zo goed als klaar. In de bouw duurt het momenteel wat langer om bepaalde bouwmaterialen te bestellen. We hopen in oktober of november te starten met de bouw."