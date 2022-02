Hoge plek voor Hilvarenbeek op lijst van duurzame gemeenten, veeg uit de pan voor Oisterwijk

Check jouw station Station Helmond meest gewaardeer­de station van Brabant, ook Tilburg stijgt dankzij verbouwing

HELMOND - Station Helmond is het meest gewaardeerde station van Brabant. Gevolgd door Heeze. Tilburg is flink gestegen dankzij de verbouwing. Helmond Brouwhuis en Lage Zwaluwe bungelen juist onderaan de lijst. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021, een onderzoek door I&O research in opdracht van NS en ProRail, dat ieder kwartaal wordt gedaan. Er staat geen Brabants station in de landelijke top-25.

10 februari