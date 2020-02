Hoge verwachtingen bij hijsen vlag WINGS in Goirle

Die mijlpaal werd onderstreept met het hijsen van de driekleur door de toekomstige bewoners Joep Verhoeven en Maud van der Jagt. Naar verwachting wordt het gebouw in november opgeleverd. Dat de zeventien jongvolwassenen - één appartement is nog vacant - uitkijken naar hun eigen woonstek is wel duidelijk. ,,Spannend'', zeggen Ron Aarts en Margot Bertens haast in koor, voorafgaand aan de feestelijkheden. Margot: ,,We kunnen niet wachten. Ik kom tegenover de ingang van Jan van Besouw te wonen.'' ,,Ik naast de gemeenschappelijke ruimte'', lacht Ron.

Het gebouw is geschikt voor de bewoning, begeleiding en ondersteuning van veertien 'lopers' en vier rolstoelers. Er is tussen de bewoners al een hechte band. Margot: ,,We hebben een bowlingmiddag gehad en zijn zondag met z'n allen naar Willem II geweest.''

