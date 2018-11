Hoge Zij in Hilvarenbeek nog steeds niet autovrij, geduld HOI Werkt raakt op

,,Ik kan de weg zo afsluiten, dat is voor mij geen probleem”, zegt wethouder Ted van de Loo, ,,Maar ik kijk ook naar de problemen die je dan op andere plaatsen creëert.” Hij wijst op de toch al hoge parkeerdruk in het centrum van Hilvarenbeek. ,,De Hoge Zij telt nu zo’n 15 parkeerplaatsen. Die auto’s moeten dan ergens anders terecht kunnen”, zegt Van de Loo. ,,We willen volgend jaar een integraal onderzoek doen waarin we ook zaken als verkeer, detailhandel en wonen meenemen. Daaruit moet een veilige oplossing komen.”



Die oplossing is er volgens Van de Loo nog niet voor het begin van het volgend terrasseizoen. Fractievoorzitter Gon Boers van HOI Werkt vindt de uitleg van Van de Loo niet erg overtuigend. ,,Volgens ons gaat veiligheid boven parkeergemak. We willen dan ook snel duidelijkheid en nog voor de zomer maatregelen.”