Hoge Zij in Hilvarenbeek nu autovrij, maar moet dat voorgoed, is de vraag

HILVARENBEEK - Nu de Hoge Zij in Hilvarenbeek voor drie maanden autovrij wordt gemaakt, kan de horeca een terras op de Vrijthof bouwen. Ontzettend prettig voor de horeca-ondernemers die daar gebruik van kunnen maken, maar of het nou permanent moet blijven, daar zijn nog wel twijfels over.

Terwijl sproeiers het gras van de Vrijthof nat houden, staan de deuren van de horecazaken gistermiddag aan en rond de Vrijthof open. Overal wordt gepoetst, verschoven en gemeten. ,,Het is vooral heel spannend en ook wel onzeker", zegt Sjoerd Bruinsma van 't Schouwke. In het café zelf wordt alles klaargezet, het terras wordt dit weekeinde opgebouwd. ,,We mogen een stuk van de Vrijthof gebruiken. Zo kunnen we toch zestig plaatsen bieden."

Spannend voor 't Schouwke is dat nu het concept aangepast moet worden. Het is een pub waar je normaal gewoon binnen kunt wandelen, al dan niet met een groep vrienden. ,,Nu moeten we toch vooral op de 'tweetjes' mikken, grote groepen dat kan gewoon niet. En voor binnen moet worden gereserveerd. Het is allemaal in een andere setting, maar we zijn nog steeds optimistisch hoor."

Echt ondernemen

Dat geldt ook voor zijn collega's aan de andere kant van de Vrijthof waar de familie Huijbregts de deuren van Petrus en Paulus weer open kan zetten vanaf maandag. Eindelijk weer echt ondernemen, vindt Wout Huijbregts. ,,Een klein beetje met de rem erop, en je wilt natuurlijk gewoon zo gastvrij mogelijk zijn, maar we hebben zin om te beginnen. We zijn in gesprek met het parochiebestuur of we ruimte bij de kerk mogen gebruiken voor gasten. De gemeente Hilvarenbeek denkt in elk geval heel goed mee."

Volledig scherm Eigenaar Pim van Beurden is bezig met het bevestigen van een scheidingswand in grand-café De Zwaan. © Pix4Profs/Jan Stads Huijbregts is in de huidige situatie blij voor zijn collega's aan de Hoge Zij dat ze een stuk van de Vrijthof mogen gebruiken voor terras. Dat daar nu geen auto's mogen komen, is vanwege de veiligheid te verantwoorden. Om deze situatie voor altijd zo te houden, daar is Huijbregts minder enthousiast over. ,,Je mist toch een stukje reuring. Als ik kijk naar onze hotelgasten, dan wordt de route onduidelijk als je geen rondje kunt rijden om de Vrijthof."

Broodje

Ook Pim van Beurden van De Zwaan en Herberg Den Hemel vindt de keus om de Hoge Zij voor altijd af te sluiten, niet meteen een goed idee. ,,Bij Zinin, onze buren, komen mensen even een broodje halen. Dat ze dan de auto voor de deur kunnen zetten, is natuurlijk handig. Zelf ben ik erg benieuwd waar de parkeerplaatsen die we verliezen hier dan terug moeten komen. Maar vraag mij niet te kiezen tussen deze economische kant van het verhaal en de veiligheid die misschien beter is als de Hoge Zij dicht is. Dat kan ik niet."

Het college van B en W ziet het als een experiment, zo schrijft het in een brief aan de gemeenteraad. ,,We bekijken maandelijks wat de gevolgen zijn." In een nieuwe centrumvisie wil het college aansturen op minder 'blik' in het centrum. ,,Zonder autoverkeer en geparkeerde auto's, komt de cultuurhistorische waarde beter tot zijn recht en wordt het centrum een aantrekkelijker verblijfsgebied", staat in de brief.