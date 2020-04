‘Hoge Zij in Hilvarenbeek nu vaak autovrij, houden zo!’

Het is een onbedoeld effect van de coronacrisis. Wie dezer dagen langs de Vrijthof fietst of rijdt, ziet heel geregeld een autovrij centrumhart. ,,Zo willen we het graag zien", permitteert Arie Wolfs te zeggen namens ‘heel veel mensen in Hilvarenbeek’. Fotograaf Hans Crone legde het vast op een foto. ,,Het is zo mooi in Hilvarenbeek. Dat moet je wel laten zien door de Vrijhof niet vol zetten met auto's.”