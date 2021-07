Hoge Zij wordt niet permanent afgesloten in Hilvarenbeek

Nu nog een waarschu­wing, maar auto's aan de Hoge Zij kunnen een boete verwachten in Hilvaren­beek

11 juni HILVARENBEEK - Het blijft nog bij waarschuwen, maar het duurt niet lang of de boa's in Hilvarenbeek gaan boetes uitdelen voor het parkeren aan de Hoge Zij. De meningen over de autovrije Hoge Zij zijn wisselend, tot nu toe. ,,Het is een experiment en dat geeft ons tijd om het goed te bekijken", zegt wethouder Leon van de Moosdijk.