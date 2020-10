Hogere OZB in Goirle nog geen gelopen race

Verhoging van de onroerend zaak belasting (ozb) in Goirle zou het financiële tekort van de gemeente terugdringen, maar partijen hebben hun twijfel. ,,De puinhopen zijn veroorzaakt in Den Haag. En wij moeten het oplossen? Te gek voor woorden”, aldus Arno de Laat van de Arbeiderspartij.

Rattenbestrijding

Goirle heeft een tekort van 1.875.000 euro op de begroting van 2021 waardoor er stevig bezuinigd moet worden. Burgemeester en wethouders maakten een lijst met voorstellen zoals korten op de rattenbestrijding bij particulieren en minder geld voor de sportgroep gehandicapten. Dat zijn kleine posten, de verhoging van de leges en ozb leveren meer op: 90.000 en 285.000 euro. De gemeenteraad besluit in november, maar verdiepte zich deze week al in de plannen.

Buurtbarbecues

Ad van Beurden (VVD) is evenmin voorstander van een hogere ozb, maar hij denkt dat aan een kleine verhoging niet valt te ontkomen. Hij ziet meer in nóg hogere leges. Tess van de Wiel (CDA): ,,Als er een verhoging komt dan geen vijf procent.”

Wijkcentra

Mark van Oosterwijk (Progressief Akkoord Goirle) steun het plan van B en W. ,,Het klinkt wel stoer om het geld in Den Haag te halen, maar hoe dan?” De boze blik naar Den Haag is het gevolg van de hoge kosten voor WMO en Jeugdzorg. Die taak is door de regering bij de gemeenten neergelegd. De SP, bij monde van Stijn van den Brekel, stemt in om zo voorzieningen als wijkcentra te kunnen behouden.

Wethouder Johan Swaans (VVD, financiën) verdedigde de verhoging van de ozb en noemde die ‘pure noodzaak'. ,,Het is niet makkelijk. We willen in onze gemeente voorzieningen in stand houden, maar moeten bijna 1,9 miljoen bezuinigen. Het college van B en W heeft de hersenen gebroken over hoe dit op te lossen. Ik ben een wethouder van VVD-huize, dit doet mij pijn. Maar als het de komende jaren weer beter gaat dan is er niemand die ons tegenhoudt om de ozb weer te verlagen.”