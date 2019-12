Hogere straf voor ‘schaamteloze en gewetenloze’ babbeltrucs bij Tilburgse bejaarden

De Tilburger is een oud-veelpleger die na vier jaar zonder misdrijven in september ineens weer bejaarden ging beroven. Wat hij doorgaans deed is aanbellen bij de mensen. Hij zei dat dat hij een ongeluk had gehad en zou bij hen even willen bellen. Soms vroeg hij geld voor de verzekering. Als de man weer vertrok, had hij meestal al een portemonnee te pakken. Bij één vrouw nam hij een envelop mee met 800 euro en sieraden. Bij die vrouw kwam hij kort erna nog terug ook en vroeg – en kreeg – 50 euro voor de taxi.