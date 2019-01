HOI Werkt komt met eigen voorstel voor autovrije Hoge Zij, afsluiting bij de terrassen

Briljanten bruidspaar Torremans uit Tilburg geniet van de kleine dingen in het leven

14:16 TILBURG - 'Dat is de ware voor mij'. Dat is wat Dré Torremans en Dymph Torremans - van Schijndel dachten toen ze elkaar voor de eerste keer in de ogen keken. Afgelopen weekend vierden ze dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Een briljanten mijlpaal in hun leven.