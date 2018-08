HOI Werkt nog niet klaar met omstreden deal Hilvarenbeek en Beekse Bergen

VIDEO Digitale terrein­knecht: robot trekt lijnen op voetbalvel­den in Goirle

9 augustus GOIRLE - Weg met paaltjes en touw, de voetbalvelden in Goirle werden donderdag belijnd door een echte robot. De Diamant-groep krijgt als eerste in Nederland zulke hulp bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,Dit is de toekomst, dat weet ik zeker.”