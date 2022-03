Methanol en een drugslab, maar de twee Tilburgers wisten niet waar dat spul voor was

TILBURG/BREDA - De twee waren opgepakt met acht liter methanol in de achterbak op de terugweg van Turnhout. Twee dagen later wordt in de schuur van J. der K. (28) in Tilburg een compleet drugslab aangetroffen en 25 kilo amfetamine. En toch blijven de twee verdachten volhouden dat ze niet weten dat methanol een van de ingrediënten is van die synthetische drug.

