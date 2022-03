HOI Werkt wil een ‘samenlevingsakkoord’ in Hilvarenbeek, CDA en VVD hebben reserves

Jerrycans met plantenvoe­ding en afvalzak­ken met troep gevonden in water bij Tilburg en Nuenen

TILBURG/NUENEN - Zakken en vaten vol troep dobberden de afgelopen tijd in het Brabantse water. Maandag werden meerdere zakken afval geruimd bij natuurgebied Moerenburg in Tilburg. Een week eerder gebeurde dat ook in Nuenen, waar toen jerrycans werden gevonden met een ‘verdachte vloeistof’.

