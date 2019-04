Holland Dance Festival nu ook thuis in Tilburg

VIDEOTILBURG - Het Holland Dance Festival slaat zijn vleugels uit naar Tilburg. Het prestigieuze, tweejaarlijks dansfestival dat thuis is in Den Haag haalt begin 2020 twee internationale gezelschappen naar Tilburg. Zo komt Aterballetto uit Italie naar de stad. Bovendien is ‘Mire’ te zien, een voorstelling met dans en spiegels van de Zwitserse choreografe Jasmine Morand. Artistiek directeur Samuel Wuersten werkt samen met Theaters Tilburg.

Het Holland Dance Festival is een internationaal festival dat bestaat sinds 1987 en is ontstaan uit het Holland Festival. Het evenement toont vijftig voorstellingen van zo’n vijfentwintig gezelschappen. Het festival heeft al samenwerkingen met Delft en Amsterdam. Tilburg komt daarbij, als enige stad in het zuiden.

Volledig scherm Holland Dance Festival in Tilburg. ' O' door Aterballetto. Een choregrafie van Philippe Kratz © Ralf Mohr

Kwaliteitsstempel

Programmeur Paul Cornelissen van Theaters Tilburg werkte eerder bij theaters in Den Haag. Hij legde contact met het Holland Dance Festival. ,,Dit is een kwaliteitsstempel. Door deze krachtenbundeling komen er toonaangevende, internationale gezelschappen naar Tilburg.” Cornelissen hoopt dat dit de uitstraling van Tilburg Dansstad versterkt.

,,Het festival heeft de ambitie om internationale dans aan een breed publiek te laten zien”, zegt Samuel Wuersten. ,,Het is niet meer van deze tijd dat mensen uitsluitend in Den Haag voor ons festival terecht kunnen. Dans verdient een groot publiek, daarvoor zoeken we samenwerkingen. Tilburg is onze nieuwe partner. Het theater in de stad is beeldschoon.”

Volledig scherm Holland Dance Festival in Tilburg. 'MIIRE', een choreografie van Jasmine Morand. © Celine Michel

Vraagstukken van vandaag en morgen

Het is de bedoeling dat Tilburg een structurele partner is voor het Holland Dance Festival. Mogelijk gaat het aantal voorstellingen dat in de toekomst naar de stad komt groeien. Wethouder Marcelle Hendrickx (D66, cultuur), zelf dansliefhebber, juicht de band tussen het dansfestival en Theaters Tilburg toe. ,,Dans gaat over vraagstukken van vandaag en morgen. Dit doet iets met de humuslaag in de stad, met talentvolle choreografen en de dansopleiding.”

De aanwezigheid van de Hogeschool voor de Kunsten in de stad, met de dansacademie als onderdeel, is een pré. Het Holland Dance Festival zet zich in voor ontwikkeling van danstalenten. En inclusie, dans voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap, wordt steeds belangrijker voor het Haagse Festival. Ook daar is overlap met Tilburg. Zo is bij Factorium dans van Andrew Greenwood voor ouderen die kampen met dementie en Parkinson.

Israëlische choreograaf

Het Italiaanse gezelschap Aterbello brengt op 31 januari bij Theaters Tilburg een drieluik met de stukken ‘Wolf’, ‘O‘ en ‘Bliss’. De voorstelling staat exclusief in Tilburg. Wuersten: ,,Het is een belangrijk Italiaans gezelschap. Het laatste stuk ‘Blis’ is op muziek van Keith Jarett, het is een ode aan de vreugde van de dans.” Het stuk ‘Wolf’ is van de Israëlische choreograaf Hofesh Shechter. Zijn voorstelling 'Grand Finale’ was begin dit jaar te zien in Tilburg. De zaal was uitverkocht.