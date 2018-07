Holy Pink-festival verwelkomt duizenden bezoekers tijdens Roze Maandag

Het gratis feest, op 23 juli, wil op Roze Maandag uitdragen dat 'liefde universeel is en dat iedereen vrij is om te zijn wie hij of zij wil'. De organisatie is in handen van Draaimolen. Op het programma staan onder meer Oceanic, Red Axes, Octo Octa live, Avalon Emerson, Talismann live en DVS1 b2b Freddy K. Er is dit jaar ook weer een Holy after-party in de Studiozaal van Theaters Tilburg.