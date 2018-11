Homoseksuelen in Tilburg: kwestie van klein houden

Hoge Zij in Hilvaren­beek nog steeds niet autovrij, geduld HOI Werkt raakt op

7:00 HILVARENBEEK - De Hoge Zij autovrij. Het was één van de beloften in het verkiezingsprogramma van HOI Werkt. Maar zeven maanden na de gemeenteraadsverkiezingen in Hilvarenbeek rijden en staan er nog steeds auto’s langs de westelijke kant van de Vrijthof. Waarom moet een afsluiting zo lang duren, vraagt ook HOI Werkt zich af. Volgens wethouder Ted van de Loo is het allemaal niet zo simpel als het lijkt.