Hond als melkkoe van de gemeente op z'n retour

column ‘Als ik kook, dan gaat ons moeders schortje om’

12:52 Vandaag kook ik. Komt niet vaak voor, dankzij een man die meestal eerder thuis is. En bovendien betere maaltijden bereidt dan ik. Geen fijnere thuiskomst na een drukke werkdag. Maar als ik kook, dan gaat ons moeders schortje om. Ik weet nog dat ik het met haar kocht, in een Duits winkeltje, tijdens onze vakantie. We vertoefden er een groot deel van de middag, alles was er te koop. Hoeden en petten en dameskorsetten. Knielappen, vingerhoedjes, naalden, gewoon per stuk af te rekenen.