Hond dood en automobilist zwaargewond bij ernstig ongeval in Reusel

Tandarts met een eigen praktijk sterft uit, ook in Diessen: ‘Maar dit is prima rendabel te houden’

DIESSEN/TILBURG - Tegen de zin van het dorp én de daar werkende tandartsen sluit de tandartsenpraktijk in Diessen. Die beslissing nam het hoofdkantoor van Colosseum Dental in Oosterhout. Maar waarom eigenlijk? Vijf vragen over mondzorg.

23 december