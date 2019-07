Hond loopt brandwonden op nadat dronken man vuurwerk afsteekt in woning en schuur in Kaatsheuvel

De politie kreeg rond 18.50 uur een melding dat de schuur van een rijtjeswoning in Kaatsheuvel in brand stond. Ter plaatse bleken er nog vlammen uit de schuur te slaan en was er zwarte rook. De 55-jarige bewoner van de woning stond met een tuinslang in de brandende schuur. Hij reageerde niet op de aanwijzingen van de agenten om naar buiten te komen en ruimte te geven aan de brandweer. Hierop grepen de agenten zelf in en werd de man weggetrokken. De man was opgefokt en rook naar alcohol. Er werden vuurwerkresten en rotjes aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de man in de woning en schuur vuurwerk had afgestoken.