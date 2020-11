Honden aan de lijn, honden los: ‘Wat is het nou? Ik heb geen zin in een boete’

Kaatsheu­vel­se straat eindelijk verlost van oude keet: ‘Fijn, dat oogt straks weer heel anders’

12 november KAATSHEUVEL - Bewoners van de Jan van Eijckstraat in Kaatsheuvel worden vandaag of morgen van de keet in hun straat verlost. Een aannemer die anderhalf tot twee jaar geleden in de wijk aan het werk was, had zijn keet daar nog altijd staan. Bewoners van de straat baalde daarvan. ,,Het ziet er niet uit. Het is net een bouwplaats. Onze straat wordt als opslagplaats gebruikt.”