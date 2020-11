Hondenuitlaatplaats, crossbaantje en speeltuin op terrein van winkelcentrum Eikenbosch

De gemeente en projectontwikkelaar Heijmans hebben onder omwonenden een folder verspreid waarin ze de plannen toelichten. Daar waar eerst het winkelcentrum was, komt een park met groen, een fietscrossbaantje, speeltuin en trapveldje. Op het stuk grond waar de Albert Heijn gevestigd was, komt een hondenuitlaatplaats. Daarvoor is nog wel een aanwijsbesluit nodig, zo staat in de folder.

Schoon en heel

Op het terrein van De Schalm komt een grasveld, moestuin en fietsenstalling. De moestuin is enkel voor leerlingen van de naastgelegen basisschool Rennevoirt. De fietsenstalling is dat ook, maar is evenals de andere voorzieningen wel openbaar. Onderhoud zullen gemeente en Heijmans beperkt doen: het is vooral aan omwonenden en gebruikers om alles schoon en heel te houden.

Hoewel de plannen in nauwe samenwerking met direct omwonenden zijn gemaakt, heeft buurtbewoner Hans Rooijakkers bedenkingen bij de hondenuitlaatstrook. ,,Ik en enkele omwonenden met mij, vrezen overlast als daar veel honden tegelijk zullen zijn." Volgens Roland van Zuilen van de Dorpsraad Berkel-Enschot is deze zorg onnodig. ,,Bij andere uitlaatstroken in het dorp is ook geen sprake van dergelijke overlast."

Van Zuilen zat samen met onder andere omwonenden in een werkgroep die mee dacht over de herinrichting van het terrein. ,,Er moest een tussentijdse voorziening komen om het braakliggend terrein niet te laten verwaarlozen", aldus Van Zuilen ,,Naar verwachting zullen er over twee jaar woningen gebouwd worden. Ook loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor zorgcentrum Torentjeshoef en uitbreiding van basisschool Rennevoirt."

Werkgroep

Zes direct omwonenden van het terrein namen zitting in de werkgroep. Tamara Verbart is één van hen. ,,Ik woonde pal naast de HEMA en wilde vooral dat er wat kwam voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.'' Zowel zij als Van Zuilen zijn erg te spreken over de totstandkoming van de plannen. ,,Er werd goed naar de voorstellen en later ook kritiek van de bewoners geluisterd", stelt Van Zuilen. Verbart sluit zich daarbij aan ,,Natuurlijk is door budget en bezwaren niet alles te realiseren, maar het merendeel van onze voorstellen is eigenlijk wel overgenomen."

Volledig scherm Op het terrein van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot wordt onder andere een park aangelegd © Rudolf Robben