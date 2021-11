Hondenweer houdt koopjesjagers op Black Friday tegen, drukte in Tilburgse winkelstraten valt mee

Van beste verdediger in Italiaanse jeugdcompe­ti­tie tot ‘verrassing’ in Tilburg: ‘Willem II en ik móéten beter’

Zo word je in de zomer nog uitverkozen tot de beste verdediger in de Italiaanse jeugdcompetitie en zo debuteer je in de basis in de eredivisie. Nikolaos Michelis (20) voelt dat er voor hem en Willem II veel meer inzit, maar steekt ondertussen ook goed in zijn vel. Mede door de steun uit Griekenland.

8:00