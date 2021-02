Honderden bossen tulpen bezorgd bij politie Tilburg als bedankje

Aly van Berckel volgt Marcel Meijs op als gemeentese­cre­ta­ris Tilburg

5 februari TILBURG - Aly van Berckel wordt per 1 april de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Tilburg. De 51-jarige Van Berckel is op dit moment nog hoofddirecteur van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Ze wordt in Tilburg de opvolger van Marcel Meijs, die deze week na vier jaar afscheid nam als baas van de ambtelijke organisatie.