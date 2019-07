Honderden kinderen zien idool Enzo Knol zijn Pop-up store openen in Tilburg

Enzo Knol

Het vlogkanaal van Enzo Knol op YouTube heeft zo’n twee miljoen abonnees, waarmee het het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal is. Knol is al jaren razend populair. De Pop-up store is nog tot en met 17 augustus geopend. Het is de tweede keer dat Knol een pop-up winkel opent. Eerder deed hij dit in Groningen. In de zaak is allerlei merchandise te koop.