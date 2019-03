Honderden liters vermoedelijk gestolen diesel aangetroffen in garagebox Tilburg

De politie besloot een kijkje te gaan nemen nadat zij eerder op de dag een anonieme tip had gekregen. In de garagebox zou mogelijk synthetisch drugsafval te staan. Uit onderzoek bleek dat het niet om drugsafval ging, maar om diesel. Vermoedelijk gestolen. Verder werd er in de box ook een gestolen partij koper aangetroffen. Alle spullen zijn met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen.