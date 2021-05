Honderden mensen zoeken met succes mee naar vermiste jongen (11) in Haaren

HAAREN - In en rond Haaren wordt woensdagavond met man en macht gezocht naar een 11-jarige jongen, die sinds de middag vermist was. Honderden mensen waren op de been en ook de politie was met veel mensen en materieel in de weer. Met succes: rond 21.30 uur klonk luid gejuich toen de jongen weer opdook.