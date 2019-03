Honderden reacties op afblazen marathon Tilburg: ‘Wat zonde! Wat jammer’

Oisterwijker Ruud Marcelissen haalde er in januari de krantenkolommen mee: op 19 mei zou hij in Tilburg de halve marathon gaan lopen om geld in te zamelen voor het goede doel: het Prinses Beatrix Spierfonds. Zijn vrouw en twee van zijn drie kinderen hebben de progressieve spierziekte MD1.

Vrijdag werd echter bekend dat de marathon van Tilburg niet doorgaat. De organiserende stichting krijgt de financiën niet rond, het aantal inschrijvingen blijft achter. Het brengt Marcelissen niet van zijn voornemen. ,,Ik heb een plan B hoor”, laat hij weten. ,,Ik ga nog steeds op 19 mei lopen maar dan de halve marathon in Leiden. Is verder weg, dat is wel jammer, maar ga zeker lopen.”

Ruim 200 reacties

Op de Facebookpagina van Stichting Marathon Tilburg wordt volop gereageerd op het afgelasten van het evenement. Ruim tweehonderd mensen lieten al een reactie achter. Sommigen betreuren dat ze niet eerder hebben ingeschreven, een enkeling vindt het inschrijfgeld hoog. Maar veruit de meesten tonen begrip voor het besluit en vinden het vooral jammer dat de hardloopwedstrijd niet doorgaat.

Quote Wat jammer. Vorig jaar voor het eerst meegelopen op moederdag. Zo ontzettend genoten Karen Marcus Bliekendaal, Hardloopster

Sandra van den Elshout: ‘Wat zonde! Begrijpelijk besluit, hopelijk in 2020 wel weer een marathon. Ik liep bij jullie in 2017 m’n eerste marathon en dat was super! Succes met alle afwikkeling.’ ‘Ontzettend zonde dat dit mooie evenement niet door kan gaan. Hopelijk komt er in de toekomst een vervolg. Hartelijk dank voor de goede organisatie’, reageert Arthur Vromans. Karen Marcus Bliekendaal: ‘Wat jammer. Vorig jaar voor het eerst meegelopen op moederdag. Zo ontzettend genoten.’

Quote Dat we het besluit hebben moeten nemen doet zeer, maar we krijgen alleen maar begrip. Dat is hartverwar­mend. Het geeft ons energie om door te gaan Jacques Kusters, Marathon Tilburg

Meerdere lopers die al in training waren voor de halve en hele marathon zijn op zoek naar andere wedstrijden. Wie advies wil kan contact opnemen met de organisatie, zegt voorzitter Jacques Kusters. ,,Het is doodzonde als je zolang hebt getraind voor de marathon. Maar wij kunnen zeker adviseren over de alternatieven.”