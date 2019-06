Honderden tentjes vullen het gloednieuwe Spoorpark: ‘Lekker op vakantie in de stad’

Onder het genot van een biertje zitten Martijn Maas en zijn drie vrienden op stoeltjes voor hun tent. Ze zaten vroeger samen bij dispuut PIOT van studentenvereniging Plato en zijn altijd bevriend gebleven. ,,We zijn buddies for life.” Maas is al sinds de eerste editie van de partij op de Stadscamping in Tilburg. Langzaam haalde hij de rest van zijn oude vrienden over om ook te gaan kamperen, maar wel zonder hun vrouwen. ,,Het is een goed excuus om zonder vrouwen, maar mét kinderen, een biertje te drinken.”