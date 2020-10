Hondje schrikt van vuurwerkklap en verdrinkt in vijver Dongen

Ruiten onvoldoen­de ijsvrij: 'Zes maanden rijontzeg­ging'

23 oktober Breda\Tilburg Het is die ochtend koud en vochtig. Een jonge Tilburgse autobestuurder wil afslaan op een kruising. Hij ziet een fietser over het hoofd. Die man raakt zwaar gewond. Was de voorruit van de auto onvoldoende ijsvrij gemaakt of ging de bestuurder letterlijk te kort door de bocht?