Hongaars onderonsje van GroenLinks en Partij voor de Dieren op het station in Tilburg

Pas als de krant naar hun achternamen vraagt, blijken de twee in elkaars kennissenkring te zitten. Hongarije is wat ze daarbinnen bindt. Katalin Clarijs heeft een Hongaarse moeder. Kati Bujdosó woonde twaalf jaar in Hongarije: ,,Ik ben in november teruggekomen. De politieke sfeer in Hongarije is totaal verziekt. Het voelt geweldig om voor het eerst weer de vrijheid van verkiezingen in Nederland mee te maken.”