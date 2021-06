Hoofdbaan vliegbasis Gilze-Rijen drie maanden dicht voor reconstructie en bommenzoektocht

VIDEO Beekse Bergen pakt de draad weer op na grote brand, afbreken en opbouwen: ‘Pop-up restaurant is al ingericht’

17 juni HILVARENBEEK - Daags na de grote brand die het hoofdgebouw van het vakantiepark Beekse Bergen in as legde, klinken de eerste sloopgeluiden. Onder campinggasten is er lof over de manier waarop het bedrijf de zaken aanpakt.