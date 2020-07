Hoofdpijn? Tilburger bewaart apotheek vol aan ibuprofen op eigen kamer

Alles veranderde aan de Korte Heuvel, behalve de toog van Toon: ‘Stoppen? Nooit aan gedacht’

16 juli Do 16 jul: Horecazaak Heuvel 15 ligt als een onneembaar eilandje in de rivier des tijds. Aan boord: Toon Jansen die het kleine café al sinds zijn 28ste bestiert. Hij werd ouder, de doorgaande weg voor zijn deur veranderde in de Tilburgse stapstraat, maar Heuvel 15 bleef min of meer zoals het was.