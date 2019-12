Hoofdrol voor de jeugd in Haghorst tijdens aangepaste kerstviering

Een bijzondere, niet grote maar korte rol was er in het sprookje voor de jongst geborene van Haghorst, de zeven weken oude Gijs Reijrink. Hij was met kinderwagen en al in het verhaal van het kerstspel opgenomen.



Bezoeker Bart van Gestel kon zich goed vinden in het aangepaste programma. ,,Jammer van het weer maar het is hier hartstikke gezellig en het was een mooi toneelstuk”, terwijl hij nippend aan een glaasje Glühwein naar zijn kleindochter Bianca van anderhalf kijkt. Die danst met oma Tonnie lekker op muziek van de kerstliedjes, gezongen door de Bonte Kakelkippen.