Hoogbejaarde (89) uit Moergestel raakt tienduizenden euro's kwijt, vrouwen plunderen rekening rond feestdagen

Willem II 2 in slotfase onderuit

16:54 Willem II 2 is er ook niet in geslaagd om de derde wedstrijd in de kampioenspoule tegen Feyenoord in winst om te zetten. Op het complex van SC 't Zand ging de Tilburgse club maandagmiddag met 1-3 onderuit tegen Feyenoord 2.