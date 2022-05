Hoogbejaarde man (90) vermist in Tilburg

De liefde tussen Goirle en Wüst is wederzijds, zo is voelbaar tijdens de huldiging

GOIRLE - Zestien jaar geleden stond hij haar op te wachten in de straat van haar ouders, nu moet Johan de Bont heel hard slikken als hij Ireen Wüst op het podium ziet staan. Hij was niet de enige met waterige ogen op het Kloosterplein zaterdagmiddag. ,,Ik denk dat ze heel voldaan terugkijkt op haar carrière. Dat ze echt mensen inspireert, niet alleen in Goirle.”

22 mei