Hoogleraren Tilburg University halen miljoenen euro’s binnen voor duurzame projecten

Afvaldum­per beboet: gebruikte luiers bleken connectie bij meerdere dumpingen

12:13 TILBURG/MOERGESTEL Een 32-jarige Tilburger is beboet voor afvaldumpingen in twee natuurgebieden in de Moerenburg in Tilburg en de Kerkeindsche Heide bij Moergestel. In beide afvalhopen zaten gebruikte luiers, waardoor er een verband was tussen de twee dumpingen.