Hoogspanningsnet gaat langs snelweg A58 ondergronds tussen Tilburg en Best

Als makke schapen over de faunapassa­ge in Goirle

12 juni GOIRLE - Als heuse schapenhoeder trok commissaris van de koning Wim van de Donk woensdagmiddag met een kudde schapen over de nieuwe faunapassage. Daarmee was die brug tussen twee natuurgebieden officieel geopend. En de passage heeft een naam sinds vandaag: Over Heide.