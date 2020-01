Hoogste punt Pater van den Elsenplein: ‘ook op mijn oude dag nog in eigen wijk’

Rika Versluis (76) was donderdag in haar scootmobiel vanuit de Tuinbouwstraat gekomen om een feestje mee te vieren aan het Pater van den Elsenplein: het hoogste punt werd officieel bereikt . Vier jaar geleden moest ze haar man afgeven, ze is slecht ter been. Aanvankelijk aarzelde ze of ze haar huis met tuin moest verlaten, maar toen ze het eenmaal had gezien was ze ‘om'. ,,Het wordt heel mooi.”