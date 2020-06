Hoogste tijd voor update antidiscriminatiebeleid Tilburg, vinden 50Plus, GroenLinks en ONS Tilburg

Valpartij­en door nieuwe drempels op de Hoge Zij, Hilvaren­beek gaat het onderzoe­ken

15:22 HILVARENBEEK - Twee mensen in Hilvarenbeek zijn gevallen over de nieuwe verkeersdrempels op de Hoge Zij in Hilvarenbeek. Een vrouw brak daarbij deze week haar heup. De gemeente wil onderzoeken wat er precies is gebeurd. ,,Als dit het gevolg is van de inrichting van de openbare ruimte, dan moeten we daar naar kijken", zegt een woordvoerster.