Hoop houden op de Tilburgse kermis: groot aantal kermisexploitanten zit al in de problemen

In allerijl liet kermisexploitant Frank Vale nog een lading beren uit China aanrukken. Het coronavirus was er net uitgebroken en hij wilde bij zijn grijpkranen niet zonder beren te komen zitten. ,,En nu heb ik een berg beren waar je niet overheen kunt kijken.”



Hoewel dat grappig klinkt, is het dat allerminst, verzekert Vale. ,,Daar zit mijn spaargeld in.”



Vale is de man die afgelopen winter de ijsbaan naar Tilburg haalde en organisator is van verschillende kermissen. Daar huren gemeenten hem voor in. Vale zag de door hem opgezette Paaskermis in Bergen op Zoom en de Budgetkermis in Tilburg (normaal in mei) al sneuvelen.