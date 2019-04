Hoop voor verkeer bij Westpoint in Tilburg: verkeerslichten na week bijna weer gerepareerd

Fon­tys-nieuw­bouw P8 toont zich op Stappegoor, maar die naam...

19:26 TILBURG - Het gebouw heet P8. ,,We hebben nog geen betere naam”, zei Hans Nederlof, lid van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. Die zal er wellicht wel zijn wanneer 3500 studenten plus personeel hun intrek nemen in het nieuwste pand op de campus in Stappegoor.