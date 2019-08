Hoosbui weekt glazen schuifpui los in Tilburg, brandweer voorkomt erger

Willem II in beker naar Den Haag of Doorwerth

22:55 Willem II moet het de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker opnemen tegen de winnaar van Quick - Duno. De wedstrijd in de ronde, waaraan de clubs die actief zijn in het Europese voetbal nog niet meedoen, wordt op 29, 30 of 31 oktober gespeeld. De tegenstander van Willem II is eind september bekend.