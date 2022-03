Hopen zand mogen blijven op voormalige ‘homo-ontmoetingsplek’ in Riel van Raad van State

Platform Keelbos vangt weer bot: het homobosje bij Riel blijft dicht

GOIRLE - Homobelangenorganisatie Platform Keelbos heeft weer een nederlaag gelegen in de strijd om de voormalige homo-ontmoetingsplaats (hop) bij de A58-parkeerplaats Leikant. De rechter concludeert dat de gemeente Goirle terecht niet is ingegaan op een handhavingsverzoek van de club omdat er geen sprake meer is van een openbaar toegankelijke hop.

