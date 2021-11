‘Hoppa!’ jubelt Hans van D. omdat hij naar een kliniek mag: ‘Als dakloze heb je niks te vertellen’

BREDA/TILBURG - ,,Hoppa!” jubelt Hans van D. (39) als hij door twee agenten wordt afgevoerd in de rechtbank in Breda. De Tilburger mag zich morgen melden bij een forensische kliniek in Eindhoven en dat klinkt als muziek in de oren van Van D. ,,Als ik op straat sta te bedelen, pakt de politie me hardhandig op, gooit me in zo'n celletje en als ik dan weer vrij kom, dan begint het weer van vooraf aan. Je hebt niks te vertellen als dakloze.”