Horeca-droom? Iedere twee weken mogen nieuwe ‘keukenhelden’ zich bewijzen bij Bank15

Iedereen die wil, kan zich opgeven. Maar er wordt wel een selectie gemaakt en per week wordt 250 euro gevraagd. Of dat veel geld is? ,,Als je kijkt naar hoe druk het is, kan het makkelijk worden terugverdiend. In de weekenden zitten ze hier met de benen buiten.”



Daarnaast moeten de deelnemers iets voor de maatschappij terug doen. Proof 013 en Bank 15 werken daarvoor samen IMC Weekendschool. ,,We vragen iedere deelnemer om één keer te koken voor kinderen die bijvoorbeeld hun verjaardag niet kunnen vieren. Of eens met ze samen te koken.”



Proof 013 loopt in ieder geval tot eind dit jaar, maar wordt bij succes waarschijnlijk verlengd. Zaken die al bestaan maar eens buiten de kaart om een gerecht uit willen proberen, zijn ook welkom. Aanmelden kan via: Proof@bank15.nl