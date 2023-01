Horeca heeft last van griepgolf, maar die komt op een gunstig moment

DE MOER - Ook restaurants, cafés en hotels hebben last van het grote aantal zieken in Nederland. Personeel is nog minder beschikbaar dan de afgelopen maanden al het geval was, maar de griepgolf komt op een relatief gunstig moment. Auberge De Moerse Hoeve in De Moer ging terug van vijf naar drie koks.

Zowel branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als ondernemers op vakbeurs Horecava constateren dat januari een rustige maand is voor de horeca, waardoor minder personeel nodig is.

Voor hotel-restaurant-eigenaar Hanny van Kessel uit De Moer was het personeelstekort al eerder reden om het aantal koks terug te brengen. Daardoor bestaat het menu van Auberge De Moerse Hoeve nu uit twee in plaats van zes pagina’s. De griepgolf gaat vooralsnog aan haar zaak voorbij. ,,Dat verbaast ons, maar we zijn er blij mee.”

Grote verschillen

Ondernemer Harm van Deuren heeft met zijn bierbrouwerijen in Amsterdam, Rotterdam en Delft een drukke decembermaand achter de rug, met ook veel zieken. Ook nu is het verzuim nog hoog, maar de situatie is volgens hem door de ‘makke horecamaand januari’ minder nijpend. Van Deuren ziet wel grote verschillen, waarbij het tekort in Amsterdam en Delft volgens hem groter is dan in Rotterdam.

Andere bezoekers van vakbeurs Horecava, met name kleinere ondernemers, lieten maandag in Amsterdam weten dat zij nog redelijk weinig last hebben van de griepgolf. In het geval van een zieke kunnen zij terugvallen op andere werknemers of ze doen het in de rustige maand met een mannetje minder.

Ook leeft bij de ondernemers het idee dat studenten, een groep die veel in de horeca werkt, weer snel inzetbaar zijn na het oplopen van een griepje. ,,De isolatie vanwege het coronavirus was lastiger”, aldus Van Deuren.