Horeca mag grotere corona-terrassen nog half jaar langer laten staan: ‘Schapenvacht al besteld’

Aardgas­vrije buurten? Dat is voorlopig nog onbetaal­baar, zegt Tilburg. Maar waar het wél kan gebeurt het

11:20 TILBURG - Op grote schaal overstappen naar aardgasvrije huizen en andere gebouwen in Tilburg is nu niet betaalbaar. En dus niet haalbaar. Maar afwachten doet het stadsbestuur niet: het is van plan elke mogelijkheid voor een nieuwe vorm van verwarming aan te grijpen. Vooral daar waar toch al nieuwbouw, herstructurering of renovatie op stapel staat.