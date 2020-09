Horeca-ondernemer woest na Willem II-feest: ‘Dit is niet uit te leggen, wij hangen al aan het infuus’

Hoe voorkom je schulden? Loon op Zand gaat sneller helpen

24 september KAATSHEUVEL - Moeite om de rekeningen te betalen? Vanaf 1 januari neemt de gemeente Loon op Zand contact met u op. ,,We willen inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk in beeld hebben en helpen. Dan kunnen we erger voorkomen", zegt wethouder Jan Brekelmans.