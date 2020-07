Horecabaas als handhaver: spagaat wordt steeds lastiger

Enschotse Tuinen: laatste deel bouwexplo­sie in Ber­kel-En­schot gaat snel van start

7:58 BERKEL-ENSCHOT - Roozen Van Hoppe is de eerste. In september of oktober brengt de projectontwikkelaar in Berkel-Enschot nabij de Burgemeester Bechtweg vijftien vrije bouwkavels op de markt. Dat is min of meer het startsein voor de verkoop van het gebied Enschotse Tuinen.