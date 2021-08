Horecanieuws: Afscheid van De Visserij doet toch een beetje pijn, maar ‘het is goed zo’

Er speelt mee dat personeel nog steeds amper te krijgen is, daar hebben alle horecazaken last van. ,,We doen het nog steeds met vrienden en kennissen, ondertussen richten we ons ook vol op De Burgerij (de andere horecazaak van de familie) en hebben we in Theaters Tilburg een nieuwe, leuke partner gevonden. Het restaurant Lucebert van de schouwburg sloot vorig jaar de deuren, wij gaan nu bij sommige voorstellingen het eten verzorgen.”



De Visserij verdwijnt niet helemaal, die leeft voort op de kaart van De Burgerij en is ook voor thuis te bestellen. En mogelijk keert het restaurant nog in het nieuwe Fabriekskwartier terug, het nieuwe woonwijkje-in-wording.



Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus sluiten ze af met ‘Tilburg aan de Schelde’ een bierproeverij in samenwerking met de Schelde Brouwerij. Iedere dag is er plaats voor ongeveer 200 man, kaarten zijn te bestellen via de webshop van De Burgerij.